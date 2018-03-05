В ночь на среду столбики термометров опустятся до -15, -20 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Холода вернутся в Удмуртию к праздникам. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Ближайшей ночью пройдет снег, местами (в основном в северных районах республики) сильный; завтра в тыловой части циклона количество снега будет уже небольшим, но усилится ветер», - отмечают синоптики.

В ночь на вторник, 6 марта, столбики термометров опустятся до -10, -15 градусов по Цельсию. В ночь на среду ожидается от -15 до -20 градусов.

«8 марта прогнозируется холодная зимняя погода преимущественно без осадков», - предупреждают в Гидрометцентре. Перед Международным женским днем похолодает до -17, -22 градусов, днем ожидается от -6 до -11 градусов.