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Холода вернутся в Удмуртию к праздникам

14:02, 05 марта, 2018
14:02, 05 марта, 2018
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#морозы
Фото: Public Domain Pictures
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В ночь на среду столбики термометров опустятся до -15, -20 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Холода вернутся в Удмуртию к праздникам. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Ближайшей ночью пройдет снег, местами (в основном в северных районах республики) сильный; завтра в тыловой части циклона количество снега будет уже небольшим, но усилится ветер», - отмечают синоптики.

В ночь на вторник, 6 марта, столбики термометров опустятся до -10, -15 градусов по Цельсию. В ночь на среду ожидается от -15 до -20 градусов.

«8 марта прогнозируется холодная зимняя погода преимущественно без осадков», - предупреждают в Гидрометцентре. Перед Международным женским днем похолодает до -17, -22 градусов, днем ожидается от -6 до -11 градусов.

14:02, 05 марта, 2018
892
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#морозы

 

 

 

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