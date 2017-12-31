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      Готовимся к новому году: куда сходить жителям Ижевска в праздники

      09:00, 31 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 31 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      486
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      486
      0

      В праздники можно посетить различные мероприятия, интересно и с пользой провести свободное время.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска и гости столицы Удмуртии в новогодние праздники смогут посетить различные мероприятия, интересно и с пользой провести свободное время. На Центральной площади работают резиденция Деда Мороза, Луна-парк с аттракционами. Семейный снежный парк «Сказбург», открытие которого состоялось 30 декабря в 12:00, можно посещать ежедневно с 10:00 до 22:00.

      На Центральной площади с 31 декабря на 1 января, с 20:00 до 02:00, состоится новогодняя дискотека. 1 января с 01:00 до 03:00 пройдет празднование Нового года в Сквере металлургов.

      В Зоопарке Удмуртии (ул. Кирова, 8) с 31 декабря по 6 января, с 13:00 до 14:00, пройдут новогодние представления «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза». А 13 января, с 13:00 до 14:00, состоится торжественное закрытие новогодних праздников «Хоровод зимней сказки» - слет Дедов Морозов.

      С 2 по 6 января, с 16:00 до 17:30, на Центральной площади пройдут новогодние представления «Новогоднее чудо» с участием детских творческих коллективов.

      В Сквере имени  Титова на ул. Гагарина 3 января в 12:00 состоится праздничное мероприятие у елки «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»

      3 января, с 14:00 до 15:00, игра на свежем воздухе «Снежные пирамиды» и 6 января, с 15:00 до 16:00, игра на свежем воздухе «Золотоискатели, которые проводит клуб по месту жительства «Старт», состоятся во дворе дома № 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

      Клуб «Карьера» (ул. К. Маркса, 432) центра «ПерспективаПро» приглашает на новогодние мероприятия и мастер-классы:

      3 января, с 10:00 до 15:00, - мастер-класс «Рождественский сувенир из фетра»,

      4 января, с 11:00 до 14:00, - мастер-класс «Рождественские вечерки»: плетение кос,

      4 января в 13:00 - «Рождественская фантазия»: изготовление открытки,

      5 января в 14:00 - «Новогодняя елка»: праздничная программа во дворе дома № 373 по улице Пушкинской.

      3, 5 и 7 января, с 12:00 до 14:00, в Музейно-выставочном центре стрелкового оружия имени Калашникова (ул. Бородина, 19) пройдут Дни семейного отдыха – викторины, игры, мастер-классы.

      С 5 по 8 января, с 11:00 до 13:00, на Республиканском стрелково-спортивном комплексе им. генерала-майора А.М. Демидова (Славянское шоссе, 13), пройдут Всероссийские соревнования по биатлону Кубок России IV этап.

      Первенство города Ижевска на приз клуба «Золотая шайба» состоится 5 января, с 10:00 до 11:30, на хоккейных площадках по ул. М. Горького, 162, ул. Кирова, 5, ул. Холмогорова, 23.

      5 января, с 10:00 до 12:00, на спортивной площадке по ул. Тверская, 54 - Рождественский турнир по мини-футболу.

      Рождественские гонки пройдут на стадионе «Динамо» (ул. Красогеройская, 20) 6 января, с 10:00 до 11:30.

      7 января Рождественские гуляния пройдут на площади перед Свято-Михайловским собором - с 11:00 до 13:00. Здесь состоится выступление муниципального хореографического ансамбля «Ижевск».

      Праздник «Рождество» 7 января, с 12:00 до 14:00, отметят и в Центре русской культуры «Русский дом» (Воткинское шоссе, 118).

      В Доме народного творчества «Спартак» (ул. Азина, 84) 7 января в 14:00 состоится удмуртский вечер с общественной организацией «Удмурт кенеш».

      09:00, 31 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      486
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске

       

       

       

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