Готовимся к новому году: куда сходить жителям Ижевска в праздники

В праздники можно посетить различные мероприятия, интересно и с пользой провести свободное время.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска и гости столицы Удмуртии в новогодние праздники смогут посетить различные мероприятия, интересно и с пользой провести свободное время. На Центральной площади работают резиденция Деда Мороза, Луна-парк с аттракционами. Семейный снежный парк «Сказбург», открытие которого состоялось 30 декабря в 12:00, можно посещать ежедневно с 10:00 до 22:00.

На Центральной площади с 31 декабря на 1 января, с 20:00 до 02:00, состоится новогодняя дискотека. 1 января с 01:00 до 03:00 пройдет празднование Нового года в Сквере металлургов.

В Зоопарке Удмуртии (ул. Кирова, 8) с 31 декабря по 6 января, с 13:00 до 14:00, пройдут новогодние представления «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза». А 13 января, с 13:00 до 14:00, состоится торжественное закрытие новогодних праздников «Хоровод зимней сказки» - слет Дедов Морозов.

С 2 по 6 января, с 16:00 до 17:30, на Центральной площади пройдут новогодние представления «Новогоднее чудо» с участием детских творческих коллективов.

В Сквере имени Титова на ул. Гагарина 3 января в 12:00 состоится праздничное мероприятие у елки «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»

3 января, с 14:00 до 15:00, игра на свежем воздухе «Снежные пирамиды» и 6 января, с 15:00 до 16:00, игра на свежем воздухе «Золотоискатели, которые проводит клуб по месту жительства «Старт», состоятся во дворе дома № 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Клуб «Карьера» (ул. К. Маркса, 432) центра «ПерспективаПро» приглашает на новогодние мероприятия и мастер-классы:

3 января, с 10:00 до 15:00, - мастер-класс «Рождественский сувенир из фетра»,

4 января, с 11:00 до 14:00, - мастер-класс «Рождественские вечерки»: плетение кос,

4 января в 13:00 - «Рождественская фантазия»: изготовление открытки,

5 января в 14:00 - «Новогодняя елка»: праздничная программа во дворе дома № 373 по улице Пушкинской.

3, 5 и 7 января, с 12:00 до 14:00, в Музейно-выставочном центре стрелкового оружия имени Калашникова (ул. Бородина, 19) пройдут Дни семейного отдыха – викторины, игры, мастер-классы.

С 5 по 8 января, с 11:00 до 13:00, на Республиканском стрелково-спортивном комплексе им. генерала-майора А.М. Демидова (Славянское шоссе, 13), пройдут Всероссийские соревнования по биатлону Кубок России IV этап.

Первенство города Ижевска на приз клуба «Золотая шайба» состоится 5 января, с 10:00 до 11:30, на хоккейных площадках по ул. М. Горького, 162, ул. Кирова, 5, ул. Холмогорова, 23.

5 января, с 10:00 до 12:00, на спортивной площадке по ул. Тверская, 54 - Рождественский турнир по мини-футболу.

Рождественские гонки пройдут на стадионе «Динамо» (ул. Красогеройская, 20) 6 января, с 10:00 до 11:30.

7 января Рождественские гуляния пройдут на площади перед Свято-Михайловским собором - с 11:00 до 13:00. Здесь состоится выступление муниципального хореографического ансамбля «Ижевск».

Праздник «Рождество» 7 января, с 12:00 до 14:00, отметят и в Центре русской культуры «Русский дом» (Воткинское шоссе, 118).

В Доме народного творчества «Спартак» (ул. Азина, 84) 7 января в 14:00 состоится удмуртский вечер с общественной организацией «Удмурт кенеш».