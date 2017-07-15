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      Самый крупный грызун в мире появится в Ижевском зоопарке

      12:57, 15 июля, 2017
      12:57, 15 июля, 2017
      191
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#Известия Удмуртской Республики\n#животные\n#звери\n#Ижевский зоопарк
      Фото: pixabay.com
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      Новым обитателем  зверинца станет капибара, который приедет из одного из российских зоопарков.  

      Ижевск. Капибара, самый крупный в мире грызун, скоро появиться в Ижевском зоопарке. Как пишут Известия Удмуртской республики, новый обитатель приедет из одного из российских зоопарков. Из какого именно – не уточняется. 

      Как сообщили изданию в пресс-службе учреждения, капибара внешне похожи на морских свинок. Однако превышают их по размеру в 20 раз, достигая в длину  70 см.  Обитают они по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины. 

      Когда именно ижевчане смогут увидеть нового обитателя зоопарка – неизвестно.

       

      12:57, 15 июля, 2017
      191
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#Известия Удмуртской Республики\n#животные\n#звери\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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