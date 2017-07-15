Самый крупный грызун в мире появится в Ижевском зоопарке

Новым обитателем зверинца станет капибара, который приедет из одного из российских зоопарков.

Ижевск. Капибара, самый крупный в мире грызун, скоро появиться в Ижевском зоопарке. Как пишут Известия Удмуртской республики, новый обитатель приедет из одного из российских зоопарков. Из какого именно – не уточняется.

Как сообщили изданию в пресс-службе учреждения, капибара внешне похожи на морских свинок. Однако превышают их по размеру в 20 раз, достигая в длину 70 см. Обитают они по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины.

Когда именно ижевчане смогут увидеть нового обитателя зоопарка – неизвестно.