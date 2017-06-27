В Удмуртии похолодает к концу рабочей недели

В пятницу столбики термометров опустятся до +16 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Дожди в Удмуртии сохранятся до конца рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В среду, 28 июня, преимущественно в северных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до +20+25.

В четверг и пятницу ожидается прохладнее: 29 июня до +18+23, 30 июня до +16+21. Местами несущественные дожди.

Напомним, что сегодня, по данным синоптиков, на территорию Удмуртии могут пройти град и грозы.