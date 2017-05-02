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      За лесами Удмуртии будут наблюдать из космоса

      11:25, 02 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      11:25, 02 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      65
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#наблюдения
      Фото: pixabay.com
      65
      0

      В республике планируют внедрить систему космического мониторинга.

      Ижевск. Удмуртия. Систему космического мониторинга лесов хотят внедрить в Удмуртии. Как сообщил журналистам на пресс-конференции и.о. министра лесного хозяйства республики Сергей Журавлев, сейчас по этому вопросу идут переговоры с Московским институтом леса.

      «По этому мониторингу возможно проводить непрерывное лесоустройство. То есть на основании этих карт мы можем в текущем режиме проводить инвентаризацию наших лесов. У нас будет актуальная информация про наш лесной фонд», - сказал Журавлев.

      Стоимость этого проекта пока неизвестна.

      Также в регионе хотят организовать видеонаблюдение за лесами Воткинского и Сарапульского района. Министр отметил, в данный момент идут переговоры с МЧС, которое в рамках программы «Безопасный город» предлагает разместить несколько камер. Подобная практика была в Якшур-Бодьинском районе, но она была неудачная: покрытие камеры было маленькое - 10 км. Поэтому, по словам министра, в этот раз все недочеты будут учтены.

      «Чем хорошо и выгодно это? Один человек смотрит за телеэкраном и покрывает несколько тысяч гектар своим взглядом и уже конкретно направляет <…> в конкретный квадрат патрульная машина», - сказал Журавлев.

      Также лесничие планируют использовать в работе беспилотники. По словам министра, ведомству предлагают заменить ими самолеты, но пока они такой возможности не видят.

      «Мы применение их видим только тогда, когда видно задымление, и уже определение конкретного места возгорания, пожара возможно с этими беспилотниками», - добавил Сергей Журавлев. 

      Сейчас в республике лесами занято 2 млн. 34 тыс. гектар. 25% фонда - это особо охраняемые природные территории.

      11:25, 02 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      65
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#наблюдения
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