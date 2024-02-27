Ряд «детских» пособий за февраль семьям Удмуртии придет досрочно

Ижевск. Удмуртия. Из-за праздничных дней ряд «детских» пособий за февраль жителям Удмуртии придет раньше обычного срока. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Удмуртии.

Напомним, 8-10 марта в России выходные дни. В связи с этим выплаты за февраль семьи получат досрочно.

1 марта жителям перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Таких получателей в Удмуртии свыше 55 тысяч.

Также в первый день весны придут выплаты:

- меры социальной поддержки, переданные из соцзащиты;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Выплата из средств маткапитала на детей до трех лет — по графику придет 5 марта. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям поступит в течение дня 7 марта.

«Получателям ежемесячных выплат и пособий через почту выплата за февраль будет произведена по графику доставки почтовых отделений», — уточнили в отделении.