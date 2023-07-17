96% платежей за товары и услуги жители Удмуртии совершают банковскими картами

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии при оплате услуг и товаров чаще используют банковские карты, чем наличку. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В Удмуртии доля безналичных платежей составила 96% по количество и 54% по сумме. За первый квартал 2023 года было совершено 120 млн операций с использованием пластиковых карт на общую сумму 120 млрд рублей. Средний платёж составил 560 рублей.

«В нашем регионе на 1 апреля 2023 года насчитывалось 4 млн банковских карт, что на 17% больше, чем на ту же дату годом ранее. В среднем на каждого жителя республики приходится по две карты», – отмети заместитель управляющего Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Артур Туляков.