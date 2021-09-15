Более 100 млн рублей получат аграрии Удмуртии для обновления сельхозтехники

За текущий год они уже потратили почти 3 млрд рублей на новую технику.

Ижевск. Удмуртия. Аграриям Удмуртии выделят 109,8 млн рублей для обновления парка сельхозтехники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики на своей странице «ВКонтакте».

Деньги будут выделены из регионального бюджета. Заявку на их получение можно подать с 13 сентября по 22 октября.

За 2021 год предприятия вложили в обновление своих машинно-тракторных парков 2,86 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей больше, чем за то же время в 2020 году.

На эти деньги были закуплены 685 машин и прицепных агрегатов. Всего на сельхозпроизводство поступили 131 новый трактор, 24 зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных комбайнов, 38 сеялок и посевных комплексов и 134 единицы прицепного оборудования.