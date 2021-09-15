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Более 100 млн рублей получат аграрии Удмуртии для обновления сельхозтехники

17:10, 15 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Более 100 млн рублей получат аграрии Удмуртии для обновления сельхозтехники
17:10, 15 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
773
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#субсидии\n#техника\n#обновления
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики
773
0

За текущий год они уже потратили почти 3 млрд рублей на новую технику.

Ижевск. Удмуртия. Аграриям Удмуртии выделят 109,8 млн рублей для обновления парка сельхозтехники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики на своей странице «ВКонтакте». 

Деньги будут выделены из регионального бюджета. Заявку на их получение можно подать с 13 сентября по 22 октября. 

За 2021 год предприятия вложили в обновление своих машинно-тракторных парков 2,86 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей больше, чем за то же время в 2020 году. 

На эти деньги были закуплены 685 машин и прицепных агрегатов. Всего на сельхозпроизводство поступили 131 новый трактор, 24 зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных комбайнов, 38 сеялок и посевных комплексов и 134 единицы прицепного оборудования.

17:10, 15 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
773
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#субсидии\n#техника\n#обновления
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