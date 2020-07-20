За выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 1,6 млн рублей

Одна из женщин пыталась купить в интернете собаку.

Ижевск. Удмуртия. За прошедшие выходные мошенники похитили у жителей Удмуртии 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.

Жертвами злоумышленников стали 18 человек. Так, 56-летняя ижевчанка перевела 550 тыс. рублей на неизвестный счет под предлогом незаконной транзакции. Аналогичным образом мошенники похитили деньги еще у нескольких человек в общей сумме до 290 тыс. рублей.

Кто-то оказался обманутым при покупке товаров в интернете. Жительница Ижевска перевела 33 тыс. рублей за собаку, которую она в итоге не получила.

В Воткинске женщине пришло сообщение с предложением принять участие в розыгрыше денежного приза. Потерпевшая ввела данные банковской карты, затем с ее счета списали 8 тыс. рублей.

В МВД напоминают, не называть никому данные своих карт, пин-коды и пароли из смс.