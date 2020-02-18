Обманутым вкладчикам двух финансовых пирамид в Ижевске выплатят компенсации

Потерпевшие могут рассчитывать не более чем на 35 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров выплатит компенсации обманутым вкладчикам КПК «Надежные сбережения» и ООО «Модреал». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вкладчики организаций, включенных в реестр, имеют право на возмещение потерь, но не более 35 тыс. рублей. Участники Великой Отечественной войны – до 250 тыс. рублей.

На сегодняшний день фонд выплачивает компенсации вкладчикам более 500 компаний.

Напомним, в декабре 2018 года в Ижевске осудили организаторов финансовых пирамид «Модреал» и «Надежные сбережения». Фирмы принимали сбережения от населения под якобы высокий процент. Потерпевших заверили, что их деньги вкладываются в недвижимость. По факту же оказалось, что никакой инвестиционной деятельностью организации не занимались.

Потерпевшими были признаны 118 человек. Ущерб составил более 16,7 млн рублей.