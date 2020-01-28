Количество выданных в Удмуртии автокредитов за год увеличилось на 10,7%

В среднем по России прирост составил 11,9%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2019 год выдали 16 073 автокредита. Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй и агентства «Автостат». Прирост по количеству выданных займов на приобретение новых и подержанных автомобилей составил 10,7%. При этом в среднем по стране показатель составил 11,9%.

По итогам 2019 года в России было зафиксировано наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в кредит. При этом объем рынка новых легковушек в 2019 году снизился на 2,5%.

По данным «Автостата», в топ-5 марок рынка новых авто вошли «Лада», KIA, Hyundai, Renault и Volkswagen.