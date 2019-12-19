Гордума Ижевска утвердила бездефицитный бюджет на 2020 год

За принятие документа проголосовало большинство депутатов.



Ижевск. Удмуртия. Депутаты городской думы Ижевска на 39 сессии утвердили бездефицитный

бюджет на 2020 год.



Доходы и расходы принятого бюджета составят по 13,7 млрд рублей. В доходной части объём

безвозмездных поступлений — 8,3 млрд рублей. В течение 2020 года в бюджет будут вноситься

изменения.



На социальные расходы в 2020 году в бюджете заложено более 10,4 млрд рублей. Из них на

объекты программы «Большого ремонта» — 303,6 млрд рублей, на соцподдержку многодетных

семей — 92,7 млн рублей, на переселение из ветхого жилья — 115,2 млн рублей, на

благоустройство дворов и общественных пространств — 234,9 млн рублей.



В следующем году продолжится реализация проекта «Большой ремонт», на ремонт кровель в

детских садах и школах предусмотрена сумма в 303 млн рублей. Кроме того, продолжится

строительство двух детских садов по 220 мест в Восточном поселке, школы на улице Берша на

1224 места, планируется реконструировать стадионы школ №№ 17 и 35 Значительные суммы

предусмотрены на ремонт дорог и тротуаров.



Глава Ижевска Олег Бекмеметьев назвал принятый финансовый документ бюджетом развития,

отметив, что все усилия муниципалитета и депутатского корпуса по развитию города находят

отражение в каждой цифре бюджета.



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