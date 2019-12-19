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Гордума Ижевска утвердила бездефицитный бюджет на 2020 год

15:10, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
Гордума Ижевска утвердила бездефицитный бюджет на 2020 год
15:10, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
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#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет города.\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА Сусанин
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За принятие документа проголосовало большинство депутатов.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты городской думы Ижевска на 39 сессии утвердили бездефицитный 
бюджет на 2020 год. 

Доходы и расходы принятого бюджета составят по 13,7 млрд рублей. В доходной части объём 
безвозмездных поступлений — 8,3 млрд рублей. В течение 2020 года в бюджет будут вноситься 
изменения. 

На социальные расходы в 2020 году в бюджете заложено более 10,4 млрд рублей. Из них на 
объекты программы «Большого ремонта» — 303,6 млрд рублей, на соцподдержку многодетных 
семей — 92,7 млн рублей, на переселение из ветхого жилья — 115,2 млн рублей, на 
благоустройство дворов и общественных пространств — 234,9 млн рублей. 

В следующем году продолжится реализация проекта «Большой ремонт», на ремонт кровель в 
детских садах и школах предусмотрена сумма в 303 млн рублей. Кроме того, продолжится 
строительство двух детских садов по 220 мест в Восточном поселке, школы на улице Берша на 
1224 места, планируется реконструировать стадионы школ №№ 17 и 35 Значительные суммы 
предусмотрены на ремонт дорог и тротуаров. 

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев назвал принятый финансовый документ бюджетом развития, 
отметив, что все усилия муниципалитета и депутатского корпуса по развитию города находят 
отражение в каждой цифре бюджета. 

Подробнее – на сайте города Ижевска 

15:10, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
14
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет города.\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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