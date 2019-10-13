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Должница из Удмуртии оплатила налоги, чтобы поехать за границу

13:42, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Должница из Удмуртии оплатила налоги, чтобы поехать за границу
13:42, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
182
0
#налоги\n#судебные приставы\n#Можга\n#Удмуртия\n#ФССП\n#долги
Фото: @arzik2
182
0

Долг женщины составлял 220 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Должница из Удмуртии оплатила налоги, чтобы поехать за границу. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП России по республике.

Жительница Можгинского района, индивидуальный предприниматель, задолжала по налоговым платежам 220 тыс. рублей. В установленные законом сроки оплату не произвела. В рамках возбуждённого исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об аресте счетов, а также ограничил должницу в праве выезда за пределы России.

Женщина запланировала зарубежную поездку, чтобы иметь возможность беспрепятственно пересечь границу полностью погасила задолженность, а также исполнительский сбор, за несвоевременную оплату, который составил 11 тыс. рублей.

Напомним, при наличии у гражданина задолженности в размере 30 тыс. рублей судебный пристав выносит постановление о временном ограничении на выезд из России, которое действует до полного погашения задолженности.

13:42, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
182
0
#налоги\n#судебные приставы\n#Можга\n#Удмуртия\n#ФССП\n#долги

 

 

 


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