Долг женщины составлял 220 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Должница из Удмуртии оплатила налоги, чтобы поехать за границу. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП России по республике.

Жительница Можгинского района, индивидуальный предприниматель, задолжала по налоговым платежам 220 тыс. рублей. В установленные законом сроки оплату не произвела. В рамках возбуждённого исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об аресте счетов, а также ограничил должницу в праве выезда за пределы России.

Женщина запланировала зарубежную поездку, чтобы иметь возможность беспрепятственно пересечь границу полностью погасила задолженность, а также исполнительский сбор, за несвоевременную оплату, который составил 11 тыс. рублей.

Напомним, при наличии у гражданина задолженности в размере 30 тыс. рублей судебный пристав выносит постановление о временном ограничении на выезд из России, которое действует до полного погашения задолженности.