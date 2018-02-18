На 1 января этот показатель составил 595,7 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Средняя величина автокредита в Удмуртии за год выросла на 20,3%. Как сообщает национальное бюро кредитных историй, на 1 января этот показатель составил 595,7 тыс. рублей, причем еще год назад цифра была равна 495,3 тыс. рублей.

Отметим, самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в 2017 году (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) была отмечена в Чувашской Республике (+23,3%), Ульяновской области (+21,6%), Удмуртской Республике (+20,3%), Волгоградской (+17,1%), Пензенской (+16,8%) и Тверской (+16,8%) областях», - говорится в сообщении.

В топ-40 регионов по объемам автокредитования только Омская область продемонстрировала снижение среднего размера автокредита – на 3,9%.

Стоит также сказать, что республика оказалась на 38-м месте по среднему размеру автокредита. В первую тройку вошли Москва, Московская область и ХМАО.