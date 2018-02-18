  • $ 56.36 ↓
  • € 70.65 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Средняя величина автокредита в Удмуртии за год выросла на 20,3%

      11:20, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      11:20, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      615
      0
      #авто\n#Ижевск\n#Чувашия\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      615
      0

      На 1 января этот показатель составил 595,7 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Средняя величина автокредита в Удмуртии за год выросла на 20,3%. Как сообщает национальное бюро кредитных историй, на 1 января этот показатель составил 595,7 тыс. рублей, причем еще год назад цифра была равна 495,3 тыс. рублей.

      Отметим, самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в 2017 году (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) была отмечена в Чувашской Республике (+23,3%), Ульяновской области (+21,6%), Удмуртской Республике (+20,3%), Волгоградской (+17,1%), Пензенской (+16,8%) и Тверской (+16,8%) областях», - говорится в сообщении.

      В топ-40 регионов по объемам автокредитования только Омская область продемонстрировала снижение среднего размера автокредита – на 3,9%.

      Стоит также сказать, что республика оказалась на 38-м месте по среднему размеру автокредита. В первую тройку вошли Москва, Московская область и ХМАО.

      11:20, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      615
      0
      #авто\n#Ижевск\n#Чувашия\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      10:39, 12 февраля, 2018
      13582

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      11989
      13:18, 15 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      11231
      10:25, 14 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      7913
      11:02, 13 февраля, 2018

      Инспектор ДПС убедил ижевчанку в том, что она пьяна

      7056
      16:52, 16 февраля, 2018

      Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

      18:40, 17 февраля, 2018
      6918

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      3182
      18:49, 13 февраля, 2018

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      3160
      16:56, 13 февраля, 2018

      Пройти техосмотр в России стало сложнее

      2818
      19:44, 15 февраля, 2018

      В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний» с 71 пассажиром на борту

      2510
      16:50, 11 февраля, 2018

      Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

      19:10, 17 февраля, 2018
      3738

      СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

      2438
      12:52, 16 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      2240
      19:37, 13 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2206
      19:08, 12 февраля, 2018

      Добыча криптовалют грозит энергокризисом в Исландии

      2102
      15:56, 13 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      16 февраля, 2018

      Патриотические граффити-рисунки на троллейбусе в Ижевске

      16 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      15 февраля, 2018