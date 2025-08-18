Ижевск. Удмуртия. Гострудинспекция в Удмуртии начала расследование после несчастного случая на производстве — руку 23-летнего рабочего затянуло во фрезерный станок. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции.

11 августа фрезеровщик после смены убирался на рабочем месте, не отключив прибор. В результате его правую руку затянуло во фрезерный станок. На помощь пришли коллеги — отключили станок и вызвали скорую.

У работника случился травматический шок 1 степени. «Врачи диагностировали у молодого человека обширную рвано-скальпированную рану правой лопаточной, правой подмышечной областей, внутренней поверхности правого плеча с повреждением мышц плечевого пояса, мышц плеча. Открытый краевой перелом правой лопатки без смещения отломков. Закрытый перелом в локтевой кости со смещением отломков. Закрытый вывих головки лучевой кости правого предплечья», — рассказали в Гострудинспекции в Удмуртии.

В отношении предприятия проводится внеплановая выездная проверка. Материалы передадут в следственные органы.