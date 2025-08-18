Закрыть
11:40, 18 августа, 2025
#Удмуртия\n#работа\n#Госинспекция труда
Источник фото: unsplash.com (Daniel Lloyd Blunk-Fernández)
Трудовая инспекция начала проверку.

Ижевск. Удмуртия. Гострудинспекция в Удмуртии начала расследование после несчастного случая на производстве — руку 23-летнего рабочего затянуло во фрезерный станок. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции. 

11 августа фрезеровщик после смены убирался на рабочем месте, не отключив прибор. В результате его правую руку затянуло во фрезерный станок. На помощь пришли коллеги — отключили станок и вызвали скорую. 

У работника случился травматический шок 1 степени. «Врачи диагностировали у молодого человека обширную рвано-скальпированную рану правой лопаточной, правой подмышечной областей, внутренней поверхности правого плеча с повреждением мышц плечевого пояса, мышц плеча. Открытый краевой перелом правой лопатки без смещения отломков. Закрытый перелом в локтевой кости со смещением отломков. Закрытый вывих головки лучевой кости правого предплечья», — рассказали в Гострудинспекции в Удмуртии. 

В отношении предприятия проводится внеплановая выездная проверка. Материалы передадут в следственные органы. 

