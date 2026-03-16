В Ижевске водительница сбила женщину с ребенком и уехала

14:49, 16 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Источник фото: ГАИ УР
Пострадала 4-летняя девочка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла днем 14 марта на улице Цветочной, сообщает ГАИ Удмуртии.

39-летняя женщина за рулем автомобиля «Иксайт Икс Кросс 7» совершила наезд на двух пешеходов — 4-летнюю девочку и 37-летнюю женщину. Они двигались по краю проезжей части в попутном с машиной направлении. В результате наезда девочка получила травмы.

Водительница уехала с места происшествия. Позже женщина объяснила свой поступок тем, что пешеходы якобы отказались от помощи.

В отношении автомобилистки составлены административные материалы, в том числе за оставление места ДТП.

