Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла днем 14 марта на улице Цветочной, сообщает ГАИ Удмуртии.

39-летняя женщина за рулем автомобиля «Иксайт Икс Кросс 7» совершила наезд на двух пешеходов — 4-летнюю девочку и 37-летнюю женщину. Они двигались по краю проезжей части в попутном с машиной направлении. В результате наезда девочка получила травмы.

Водительница уехала с места происшествия. Позже женщина объяснила свой поступок тем, что пешеходы якобы отказались от помощи.

В отношении автомобилистки составлены административные материалы, в том числе за оставление места ДТП.