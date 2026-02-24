Ижевск. Удмуртия. В Ижевске горящая свеча сожгла документы и едва не спалила квартиру пенсионерки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, инцидент произошёл днем 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Карла Либкнехта.

78-летняя хозяйка зажгла церковную свечу и поставила её на гладильную доску. Рядом находились сумка с документами и рюкзак с вещами. Совершив молитву, решив, что свеча уже почти догорела, она не стала её тушить и ушла на кухню.

Через некоторое время почувствовав запах дыма, дама обнаружила, что комната уже вся в дыму. Испуганная женщина побежала к соседям за помощью. Те незамедлительно вызвали пожарных.

Огонь удалось потушить до приезда специалистов благодаря оперативным действиям очевидца. Мужчина, спускавшийся с верхних этажей, услышал крики о помощи, забежал в квартиру и справился с возгоранием подручными средствами, набрав воды в ведра.

Пламя повредило напольное покрытие и личные вещи на площади 1 кв.м. Сумка с документами сгорела полностью. Квартира уцелела.

Спасатели напомнили правила безопасности:

- свечи и лампады ставьте только на металлический поднос или тарелку;

- уберите подальше одежду, шторы и бумагу;

- не ставьте горящие свечи на виду у домашних животных — они могут их смахнуть;

- уходя из дома, проверьте, все ли потушено.