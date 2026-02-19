Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают во взломе сетевого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Он взламывал роутеры как у простых граждан, так и у компаний. Подозреваемый получал доступ к сетевым устройствам, менял их настройки, а логины и пароли для входа перепродавал заинтересованным лицам.

СУ СКР по Удмуртии завёл уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ).

Фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы. Сейчас силовики проводят необходимые следственные действия.