Жителя Ижевска задержали за продажу доступа к чужим роутерам

10:00, 19 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#взлом
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают во взломе сетевого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Он взламывал роутеры как у простых граждан, так и у компаний. Подозреваемый получал доступ к сетевым устройствам, менял их настройки, а логины и пароли для входа перепродавал заинтересованным лицам.

СУ СКР по Удмуртии завёл уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). 

Фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы. Сейчас силовики проводят необходимые следственные действия.

