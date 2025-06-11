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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии абоненты «Tele2» пожаловались на потерю связи

14:34, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии абоненты «Tele2» пожаловались на потерю связи
14:34, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1942
0
#Удмуртия\n#сбой\n#сотовая связь
Источник фото: ИА «Сусанин»
1942
0

Неполадки наблюдаются и в ряде других регионов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии и других регионах зафиксировали массовый сбой в работе телеоператора «Tele2». Данные опубликованы на сайте «Сбой.рф». По информации источника, знакомого с ситуацией, проблемы также зафиксированы в работе телеоператоров «Ростелеком», «Мегафон» и «МТС».

За последние сутки внезапный скачок количества жалоб произошёл примерно в 12:30 по мск.

Среди регионов, где абоненты жалуются на потерю связи: Удмуртия, Москва, Саратовская область, Татарстан, Новосибирская область и ряд других субъектов РФ. При этом в УР зафиксирована большая часть жалоб — 51% от общего числа.

UPD: Пользователи из Ижевска сообщают, что доступ к мобильному интернету восстановлен.

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14:34, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1942
0
#Удмуртия\n#сбой\n#сотовая связь