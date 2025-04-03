Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 3 апреля в Центр обработки вызовов «112» поступило сообщение о возгорании сухой травы на проспекте Калашников. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС в своём Телеграм-канале.

В Удмуртии вместе с оттаиванием земли на экстренный номер начали поступать сообщения о возгорании сухой травы.

«В марте поступило одно сообщение. За три дня апреля поступило уже два: 1 апреля горела трава в Воткинске, сегодня утром – возгорание обнаружено на проспекте Калашникова в Ижевске», – говорится в сообщении.

Напомним, особый противопожарный режим вводится в Удмуртии с 15 апреля. За его нарушение предусмотрены штрафы в размере от 10 до 800 тыс. рублей.