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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске 3 апреля на проспекте Калашникова горела сухая трава

14:31, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске 3 апреля на проспекте Калашникова горела сухая трава
14:31, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трава\n#пожар\n#ландшафтный пожар\n#проспект Калашникова
Источник фото: unsplash.com (REGINE THOLEN)
152
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С начала апреля поступило два подобных обращения на экстренный номер «112».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 3 апреля в Центр обработки вызовов «112» поступило сообщение о возгорании сухой травы на проспекте Калашников. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС в своём Телеграм-канале.

В Удмуртии вместе с оттаиванием земли на экстренный номер начали поступать сообщения о возгорании сухой травы.

«В марте поступило одно сообщение. За три дня апреля поступило уже два: 1 апреля горела трава в Воткинске, сегодня утром – возгорание обнаружено на проспекте Калашникова в Ижевске», – говорится в сообщении.

Напомним, особый противопожарный режим вводится в Удмуртии с 15 апреля. За его нарушение предусмотрены штрафы в размере от 10 до 800 тыс. рублей.

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14:31, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трава\n#пожар\n#ландшафтный пожар\n#проспект Калашникова