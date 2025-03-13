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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске специалисты восстанавлют электричество в Устиновском районе

18:50, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске специалисты восстанавлют электричество в Устиновском районе
18:50, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#Ижевские электрические сети
Источник фото: ИА «Сусанин»
199
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По предварительным прогнозам оно будет восстановлено к 19:45.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в районе ТРК «Петровский» отключили электричество. Читатели «Сусанина» сообщают, что света нет на улицах Сабурова, Барышникова, в Старках. Также поликлиника №5 находится без электричества.

«13 марта в 17:45 произошло технологическое нарушение на подстанции смежной организации 110 кВ «Химик». В результате инцидента частично ограничено электроснабжение небольшой части потребителей в Устиновском районе Ижевска», – сообщают в «Удмуртэнерго».

В работах задействованы две бригады энергетиков и спецтехника. Идёт переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения.

По предварительным прогнозам электроснабжение всех потребителей будет восстановлено к 19:45.

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18:50, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#Ижевские электрические сети