Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в районе ТРК «Петровский» отключили электричество. Читатели «Сусанина» сообщают, что света нет на улицах Сабурова, Барышникова, в Старках. Также поликлиника №5 находится без электричества.

«13 марта в 17:45 произошло технологическое нарушение на подстанции смежной организации 110 кВ «Химик». В результате инцидента частично ограничено электроснабжение небольшой части потребителей в Устиновском районе Ижевска», – сообщают в «Удмуртэнерго».

В работах задействованы две бригады энергетиков и спецтехника. Идёт переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения.

По предварительным прогнозам электроснабжение всех потребителей будет восстановлено к 19:45.