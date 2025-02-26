Завьялово. Удмуртия. Житель Завьяловского района подозревается в распространении порно с участием бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 36-летний злоумышленник, применяя насилие, угрожал экс-супруге убийством. Кроме того, он взял телефон женщины и незаконно скопировал себе её интимные фото и видео. В дальнейшем он распространил их в мессенджере.

Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Его отправили в изолятор временного содержания.