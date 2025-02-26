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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Удмуртии подозревается в угрозе убийством экс-супруге и распространении её интимных видео

13:30, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии подозревается в угрозе убийством экс-супруге и распространении её интимных видео
13:30, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Завьяловский район\n#супруги\n#порно
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Завьялово. Удмуртия. Житель Завьяловского района подозревается в распространении порно с участием бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 36-летний злоумышленник, применяя насилие, угрожал экс-супруге убийством. Кроме того, он взял телефон женщины и незаконно скопировал себе её интимные фото и видео. В дальнейшем он распространил их в мессенджере.

Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Его отправили в изолятор временного содержания.

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13:30, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#Завьяловский район\n#супруги\n#порно