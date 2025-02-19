Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 18 февраля произошёл пожар в подъезде пятиэтажного дома на улице Железнодорожной. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание началось на первом этаже – под лестничным маршем горели коляски и велики. Из-за плотного дыма люди не могли покинуть свои квартиры.

«Бойцы МЧС России при помощи автолестницы и масок-самоспасателей спасли 5 человек, в том числе двоих детей. Еще 7 человек были эвакуированы», – говорится в сообщении.

Один из жильцов – 17-летний подросток – надышался дымом, после посещения больницы находится под амбулаторным наблюдением.

Причиной пожара стала неосторожность при курении неустановленных лиц.

В МЧС напоминают, что курение в общественных местах и подъездах запрещено. Также запрещено хранить имущество в подъездах.