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В Сарапуле огнеборцы эвакуировали 12 человек из-за пожара в подъезде дома

08:30, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле огнеборцы эвакуировали 12 человек из-за пожара в подъезде дома
08:30, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
96
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#подъезд
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 18 февраля произошёл пожар в подъезде пятиэтажного дома на улице Железнодорожной. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание началось на первом этаже – под лестничным маршем горели коляски и велики. Из-за плотного дыма люди не могли покинуть свои квартиры.

«Бойцы МЧС России при помощи автолестницы и масок-самоспасателей спасли 5 человек, в том числе двоих детей. Еще 7 человек были эвакуированы», – говорится в сообщении.

Один из жильцов – 17-летний подросток – надышался дымом, после посещения больницы находится под амбулаторным наблюдением.

Причиной пожара стала неосторожность при курении неустановленных лиц.

В МЧС напоминают, что курение в общественных местах и подъездах запрещено. Также запрещено хранить имущество в подъездах.

08:30, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
96
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#подъезд