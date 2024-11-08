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Девять куриц погибли в огне пожара в Удмуртии

14:00, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Девять куриц погибли в огне пожара в Удмуртии
14:00, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
189
0
#Завьяловский район\n#пожар\n#курицы
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
189
0

Трагедия разыгралась в деревне Красный Кустарь.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Красный Кустарь Завьяловского района произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, в пламени погибли девять куриц.

«Хозяйка держала в курятнике брудер — клетку с инфракрасной лампой для обогрева молодняка сельскохозяйственной птицы. Рядом с оборудованием находилось сено. Оно нагрелось и начало тлеть», - рассказывает дознаватель МЧС России Иван Маланьин.

Женщина пыталась потушить возгорание водой, но у неё не получилось. Она вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на 2 квадратных метрах. К сожалению, погибли 9 куриц.

В МЧС России напоминают, что необходимо следить за состоянием электроприборов; не оставлять их без присмотра; не хранить вблизи нагревательных элементов легковоспламеняющиеся материалы.

Напомним, неделей ранее семь других куриц погибли при пожаре в Докше.

14:00, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
189
0
#Завьяловский район\n#пожар\n#курицы