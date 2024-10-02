Подросток попал в реанимацию после столкновения с экскаватором в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Несовершеннолетнего питбайкера госпитализировали в реанимацию после столкновения с экскаватором в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 1 октября напротив дома №2 «в» по улице 3-я Трубецкая 16-летний водитель без прав столкнулся с экскаватором под управлением 43-летнего мужчины. Отмечается, что авария произошла из-за нарушения подростком безопасной дистанции.

В результате ДТП юного водителя госпитализировали с многочисленными травмами в реанимационное отделение. В 2022 подросток уже попадал в ДТП при управлении мотоциклом. Тогда он допустил опрокидывание и получил множество травм.

Питбайк поместили на спецстоянку. В отношении водителя и его законного представителя составили административные материалы.