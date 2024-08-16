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Уснувший за рулем водитель из Удмуртии устроил массовое ДТП в Башкирии

15:10, 16 августа, 2024
Уснувший за рулем водитель из Удмуртии устроил массовое ДТП в Башкирии
15:10, 16 августа, 2024
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#Башкирия\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: скрин из видео vk.com/ugibddmvdrb
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Медосвидетельствование показало, что мужчина трезв.

Туймазы. Республика Башкортостан. Водитель из Удмуртии устроил массовое ДТП в Башкирии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. 

Авария произошла днем 16 августа на улице Горького в городе Туймазы. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика «МАЗ» столкнулся с двумя авто, после чего врезался в еще пять припаркованных машин. 

Как рассказал сам водитель — он уснул за рулем. Медосвидетельствование показало, что мужчина трезв. 

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. 

15:10, 16 августа, 2024
196
0
#Башкирия\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП