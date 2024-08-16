Уснувший за рулем водитель из Удмуртии устроил массовое ДТП в Башкирии

Туймазы. Республика Башкортостан. Водитель из Удмуртии устроил массовое ДТП в Башкирии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем 16 августа на улице Горького в городе Туймазы. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика «МАЗ» столкнулся с двумя авто, после чего врезался в еще пять припаркованных машин.

Как рассказал сам водитель — он уснул за рулем. Медосвидетельствование показало, что мужчина трезв.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.