На улице Удмуртской в Ижевске автомобиль сбил 70-летнего нетрезвого мужчину

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске автомобиль сбил пенсионера, переходившего дорогу на красный свет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 12 августа напротив дома №304 по улице Удмуртской 23-летний водитель за рулем «Хендай» сбил 70-летнего пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пенсионер получил травмы, госпитализирован. Отмечается, что в момент ДТП он был пьян.

В это же время напротив дома №1 по улице Толстого в Глазове 28-летний водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате наезда пешеход получила травмы, доставлена в больницу.