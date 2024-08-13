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На улице Удмуртской в Ижевске автомобиль сбил 70-летнего нетрезвого мужчину

15:50, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Удмуртской в Ижевске автомобиль сбил 70-летнего нетрезвого мужчину
15:50, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#Глазов\n#пьяные\n#пешеходы\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Он переходил дорогу на красный свет.

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске автомобиль сбил пенсионера, переходившего дорогу на красный свет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 12 августа напротив дома №304 по улице Удмуртской 23-летний водитель за рулем «Хендай» сбил 70-летнего пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пенсионер получил травмы, госпитализирован. Отмечается, что в момент ДТП он был пьян.

В это же время напротив дома №1 по улице Толстого в Глазове 28-летний водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате наезда пешеход получила травмы, доставлена в больницу.

15:50, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#Ижевск\n#Глазов\n#пьяные\n#пешеходы\n#ДТП