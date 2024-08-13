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Из-за возгорания бытового газа пожилой житель Удмуртии получил ожоги

14:30, 13 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Из-за возгорания бытового газа пожилой житель Удмуртии получил ожоги
14:30, 13 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
156
0
#Пугачево\n#Малопургинский район\n#взрыв газа
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
156
0

Происшествие имело место в СНТ «Пугачёво-1» под Малой Пургой.

Пугачёво. Удмуртия. Пожилой житель Удмуртии получил ожоги при возгорании газа в своём садовом домике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Происшествие случилось сегодня, 13 августа. Около 11:30 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в СНТ «Пугачёво-1» Малопургинского района УР. На момент прибытия огнеборцев, возгорание было потушено на пяти квадратных метрах 70-летним хозяином дома.

Дознавателем МЧС России предварительно установлено, что произошла утечка газа. При попадании искры, он вспыхнул. Пострадал лишь сам хозяин, получив ожоги.

В МЧС напомнили, что категорически запрещено пользоваться неисправными газовыми приборами; оставлять их включёнными без присмотра; устанавливать мебель или оставлять другие горючие предметы рядом с газовыми приборами. Все виды работ, связанных с газом, должны выполняться только специализированными организациями; запрещается использовать газовые приборы, у которых истек срок эксплуатации.

14:30, 13 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
156
0
#Пугачево\n#Малопургинский район\n#взрыв газа