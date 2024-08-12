Спасатели Удмуртии продолжают получать сигналы о заблудившихся грибниках

Ижевск. Удмуртия. Грибной сезон продолжает доставлять хлопот экстренным службам в Удмуртии. Только за понедельник, по данным на 15:30, на единый телефон спасения 112 поступили сообщения о 14 заблудившихся, среди которых трое детей, сообщает пресс-центр региональной Поисково-спасательной службы.

Отметим, непростая ситуация с заплутавшими в лесах любителями грибного промысла складывается в Удмуртии все последние дни. Только в субботу, 10 августа, в службу 112 поступила информация о 23 заблудившихся грибниках. В воскресенье, 11 августа, сообщили о 17 потерявшихся в лесных массивах.

К поискам пропавших помимо спасателей подключаются волонтеры, полицейские и неравнодушные граждане. Однако ряд инцидентов вызван беспечностью самих грибников.

Так, 11 августа в 16:20 в Поисково-спасательную службу позвонила пожилая женщина, сообщив о том, что потерялся ее сын. Они собирали грибы вблизи поселка Янтарный Сарапульского района, по пути домой сын отстал, свернул не туда и заблудился.

Горе-грибника нашли спустя три часа поисков, он вышел сам на звуки громкоговорителей. Мужчина был цел и невредим, но находился в состоянии явного алкогольного опьянения. Он пояснил, что заблудился, прилег отдохнуть и уснул.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют ответственно относиться к походам в лес, иметь при себе заряженный телефон, воздержаться от употребления спиртного и не уходить глубоко в чащу, даже если места кажутся знакомыми.