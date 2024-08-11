Почти 30 грибников заблудились в лесах Удмуртии за два дня

Ижевск. Удмуртия. Шестеро грибников заплутали за один день в лесах Удмуртии. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

«Только за один день 9 августа спасатели Удмуртии выезжали на поиски 6 человек. Одного из них на утро 10 августа, к сожалению, до сих пор не нашли. Больше всего потерявшихся в Глазовском районе. Статистика не утешительна», — говорится в сообщении.

По данным за 10 августа в Центр обработки вызовов 112 поступило ещё 16 сообщений о потерявшихся в лесу. Это 23 человека, в том числе двое детей.

«В поисках грибов терялись и семьями. География: Ижевск, Можга, Завьяловский, Малопургинский, Можгинский, Сарапульский и Увинский районы. Поисково-спасательная служба Удмуртии направлялась на проведение 8 поисковых мероприятий. Привлекались волонтёры ПСО «Регион18». В 12 случаях заблудившиеся самостоятельно вышли из лесных массивов», — отмечают в ведомстве.

11 августа продолжаются поиски 86-летнего пенсионера, ушедшего в лес за грибами со станции Люга Можгинского района.