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Предприниматель из Удмуртии установил АГЗС с нарушениями правил

11:27, 21 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Предприниматель из Удмуртии установил АГЗС с нарушениями правил
11:27, 21 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#происшествия\n#Следственный комитет\n#Увинский район\n#предприниматель
Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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По данным следствия, он оказывал местным жителям услуги по заправке их авто природным газом.

Ува. Удмуртия. Предпринимателя обвиняют в установке в Увинском районе автогазозаправочной станции с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, в феврале 2024 года 32-летний индивидуальный предприниматель установил на территории района автогазозаправочную станцию с нарушением правил размещения и эксплуатации. Разрешительные документы он не получал. 

Он начал оказывать местным жителям услуги по заправке природным газом автомобилей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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11:27, 21 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
30
0
#происшествия\n#Следственный комитет\n#Увинский район\n#предприниматель