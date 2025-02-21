По данным следствия, он оказывал местным жителям услуги по заправке их авто природным газом.
Ува. Удмуртия. Предпринимателя обвиняют в установке в Увинском районе автогазозаправочной станции с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.
По данным следствия, в феврале 2024 года 32-летний индивидуальный предприниматель установил на территории района автогазозаправочную станцию с нарушением правил размещения и эксплуатации. Разрешительные документы он не получал.
Он начал оказывать местным жителям услуги по заправке природным газом автомобилей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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