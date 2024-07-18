Разлившего ртуть пенсионера из Удмуртии поместили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы 

Ижевск. Удмуртия. Разлившего ртуть пожилого ижевчанина отправили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Следствием установлено, что 11 июня 72-летний мужчина разлил ртуть в своей квартире и во дворе дома по улице Ворошилова. После этого пришлось временно расселить местных жителей и ввести режим повышенной готовности в зоне разлива.

Суд поместил обвиняемого в стационар Республиканского клинического центра психического здоровья на срок до 30 дней.