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Разлившего ртуть пенсионера из Удмуртии поместили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы 

20:22, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Разлившего ртуть пенсионера из Удмуртии поместили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы 
20:22, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#разлив\n#Ижевск\n#психиатрическая экспертиза\n#ртуть
Фото: ИА «Сусанин»
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Мужчина может пробыть там до 30 дней. 

Ижевск. Удмуртия. Разлившего ртуть пожилого ижевчанина отправили в стационар для судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Следствием установлено, что 11 июня 72-летний мужчина разлил ртуть в своей квартире и во дворе дома по улице Ворошилова. После этого пришлось временно расселить местных жителей и ввести режим повышенной готовности в зоне разлива.  

Суд поместил обвиняемого в стационар Республиканского клинического центра психического здоровья на срок до 30 дней. 

20:22, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#разлив\n#Ижевск\n#психиатрическая экспертиза\n#ртуть