Больше половины проверенных с начала года информационных вывесок в Ижевске не соответствовали требованиям дизайн-кода

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Ижевске выявили 446 нарушений требований дизайн-кода – 71 из них предприниматели устранили самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

11 июля Административная инспекция провела очередной рейд по улице Авангардной в Ижевске. В ходе мероприятия были выявлены нарушения и несоответствия в оформлении информационных конструкций компаний.

Всего с начала 2024 года проверено 765 объектов. Выписано четыре штрафа и 33 предупреждения.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей для физлиц, от 10 до 20 тыс. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. рублей – для юрлиц.

Напомним, дизайн-код появился в Ижевске в 2018 году.