С начала года в Удмуртии гадюки укусили уже 12 человек

Ижевск. Удмуртия. Уже 12 человек с начала года обратились в ГКБ №6 Ижевска после укуса гадюки. Пятеро человек из них пострадали от ядовитого пресмыкающегося на этой неделе, сообщается в соцсетях медучреждения.

Там напомнили, что гадюка — змея осторожная, не любит беспокойства и всегда стремится избегать встречи с человеком.

«Тем не менее, число пострадавших от укуса гадюк год от года растёт. Если в прошлом году за весь сезон в отделении токсикологии лечение после встречи с ядовитой змеёй прошли 8 пациентов, то нынче за первые 1,5 месяца лета жертвами рептилий стали уже 12 человек», — отметили в больнице.

Обычно гадюку можно увидеть на границе между лесом и лугом, у реки или на болотах, но установившаяся этим летом жаркая погода заставляет их перемещаться к водоёмам, дачным участкам. Сухая и жаркая погода делает змей агрессивными. Поэтому надо быть осторожным при работе на дачном участке, при сборе ягод в лесу и при отдыхе у водоёмов.

В ГКБ №6 напомнили основные правила безопасности:

- в высокой траве, по болотам, по каменным россыпям, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;

- во избежание укуса змеи, необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на неё;

- не стоит садиться на поваленные деревья, пни и прочие объекты, предварительно не осмотрев их;

- увидев змею, лучше обойти её, а не пытайтесь убить или прогнать.

Если змея всё же вас укусила, не нужно паниковать. Очень важно придать полную неподвижность поражённой конечности, чтобы уменьшить проникновение яда в лимфатическую систему. Можно промыть ранку водой, а для уменьшения общей интоксикации нужно понемногу пить через короткие промежутки времени. Необходимо как можно быстрее добраться до лечебного учреждения.

Категорически нельзя греть, прижигать место укуса, чтобы не усиливать всасывание и распространение яда.