Молодой водитель в Ижевске решил совершить обгон, выехав на встречку

Ижевск. Удмуртия. Нарушителя дорожного движения в Ижевске нашли благодаря видеокамерам. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в соцсетях.

В ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором водитель автомобиля «Hyundai Solaris» на улице Удмуртской выезжал на встречную полосу для обгона. По факту выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения провели проверку и установили личность водителя. Им оказался 24-летний житель Ижевска.

Сотрудниками ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ижевску с указанным водителем проведена разъяснительная беседа о соблюдении дорожных правил. Также в отношении нарушителя составлены шесть административных материалов, в том числе за нарушение правил обгона и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.