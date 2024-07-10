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Молодой водитель в Ижевске решил совершить обгон, выехав на встречку

10:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодой водитель в Ижевске решил совершить обгон, выехав на встречку
10:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
334
0
#Ижевск\n#ПДД\n#ГАИ
Фото: vk.com/gibdd_18
334
0

По записям с видеорегистраторов полиция установила личность нарушителя.

Ижевск. Удмуртия. Нарушителя дорожного движения в Ижевске нашли благодаря видеокамерам. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в соцсетях.

В ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором водитель автомобиля «Hyundai Solaris» на улице Удмуртской выезжал на встречную полосу для обгона. По факту выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения провели проверку и установили личность водителя. Им оказался 24-летний житель Ижевска.

Сотрудниками ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ижевску с указанным водителем проведена разъяснительная беседа о соблюдении дорожных правил. Также в отношении нарушителя составлены шесть административных материалов, в том числе за нарушение правил обгона и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

10:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
334
0
#Ижевск\n#ПДД\n#ГАИ