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Два пожара произошло в Балезинском районе из-за ударов молний

11:41, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два пожара произошло в Балезинском районе из-за ударов молний
11:41, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
791
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#молния\n#пожары
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
791
0

Один разряд попал в систему отопления двухквартирного деревянного дома.

Балезино. Удмуртия. Из-за грозы в ночь на 7 июля в Балезинском районе произошло два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В деревне Такапи молния ударила в кровлю дома. Огонь распространился на площадь 80 кв. м и уничтожил межэтажные перекрытия строения, внутреннюю отделку и имущество жильцов. Пожарные смогли отстоять три гаража, три жилых дома и надворные постройки, расположенные в 5, 10 и 15 м от места возгорания. 

В Балезино грозовой разряд ударил в систему отопления двухквартирного деревянного дома. В результате в одной из квартир загорелась газовая подводка, ведущая от баллона к газовой плите, которая прилегала к металлической трубе отопления. Огонь повредил 2 кв. м внутренней отделки стены.

Отмечается, что текущим летом в регионе из-за удара молнии произошло 8 пожаров. Местным жителям сообщают, что для избежания подобных происшествий нужно установить громоотвод. 

11:41, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
791
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#молния\n#пожары