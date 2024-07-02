Группа ижевчан обвиняется в незаконном обнале более 140 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Шесть ижевчан обвиняются в незаконной банковской деятельности с обналичиванием более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемые в составе преступной группы в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 несуществующих организаций для незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, с целью обнала соучастники изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денег 45 технических организаций.

Также группа обвиняемых с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денег семи юрлиц на сумму более 140 млн рублей.

В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход более 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Ижевска.