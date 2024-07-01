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В Ижевске убили продавца спортивного магазина

16:10, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске убили продавца спортивного магазина
16:10, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13
0
#убийство\n#торговые центры\n#Ижевск\n#продавцы
Фото: СУ СКР по УР
13
0

Мужчине нанесли ножевое ранение в район ключицы.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин подозревается в убийстве продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, днем 29 июня 39-летний обвиняемый, будучи пьяным, пришел в один из ижевских ТЦ. Там он устроил конфликт с 52-летним продавцом спортивного магазина, в ходе которого ударил его ножом в район ключицы. Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в больнице. Отмечается, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти.

После совершения преступления мужчина скрылся, но позже был задержан правоохранительными органами.

Следователь готовит ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

16:10, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13
0
#убийство\n#торговые центры\n#Ижевск\n#продавцы