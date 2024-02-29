Пирогово. Удмуртия. Легковушка и автобус столкнулись на автодороге в Удмуртии. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 29 февраля около 05:00 напротив дома №4 по улице Азина в деревне Пирогово.

65-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «ПАЗ» под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» получил травмы и был госпитализирован.

В ГИБДД напомнили, что торопиться на дороге не стоит. Скорость движения с учётом интенсивности потока транспортных средств, климатических условий и состояния дорожного полотна, даст водителям больше времени для реагирования на внезапно возникшие непредвиденные обстоятельства. Такая скорость особенно важна при выполнении любых манёвров.