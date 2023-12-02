Сельский житель Удмуртии во время ночных посиделок в кафе славил Украину

Кез. Удмуртия. За дискредитацию Вооруженных сил России к ответственности привлекли жителя села Дебёсы в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда республики.

Суд установил, что 21 октября 2023 года около 03:30 24-летний селянин, находясь во дворе кафе, расположенном в центре села Дебёсы, в присутствии других граждан выкрикивал фразу «Слава Украине!».

Молодого человека осудили за «дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Суд назначил административный штраф в 30 000 рублей.