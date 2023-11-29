В Можгинском районе молодая девушка-водитель перевернулась на автомобиле

Можга. Удмуртия. В Удмуртии на дороге «Можга-Бемыж» произошло ДТП с переворотом автомобиля. Сидевшую за рулём «ВАЗ-2114» девушку госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии.

28 ноября 2023 года на 19-м километре дороги «Можга-Бемыж» 23-летняя девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП девушка получила серьёзные травмы, её госпитализировали. Отметим, что её стаж вождения составлял 5 месяцев.

Госавтоинспекция призывает водителей-новичков быть на дороге максимально внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких манёвров.