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В Можгинском районе молодая девушка-водитель перевернулась на автомобиле

15:19, 29 ноября, 2023
В Можгинском районе молодая девушка-водитель перевернулась на автомобиле
15:19, 29 ноября, 2023
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#ДТП\n#Можга\n#госпитализация\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ГИБДД по Удмуртии
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Пострадавшую госпитализировали.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии на дороге «Можга-Бемыж» произошло ДТП с переворотом автомобиля. Сидевшую за рулём «ВАЗ-2114» девушку госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии.

28 ноября 2023 года на 19-м километре дороги «Можга-Бемыж» 23-летняя девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП девушка получила серьёзные травмы, её госпитализировали. Отметим, что её стаж вождения составлял 5 месяцев.

Госавтоинспекция призывает водителей-новичков быть на дороге максимально внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких манёвров.

15:19, 29 ноября, 2023
165
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#ДТП\n#Можга\n#госпитализация\n#Удмуртия