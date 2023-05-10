В Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «убийство» после гибели при пожаре двух детей

Ижевск. Удмуртия. В посёлке Игра возбудили уголовное дело в связи с гибелью на пожаре двух малолетних детей по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц, малолетнего»). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, 9 мая около 20:00 произошло возгорание в жилом доме по улице Железнодорожной в посёлке Игра. В результате пожара погибли двое маленьких детей — двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Их 24-летняя мать на момент случившегося дома отсутствовала.

В результате пожара пострадали также находившиеся в гостях 19-летняя девушка и её двухмесячный ребёнок; их с ожогами госпитализировали.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара.