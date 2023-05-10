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В Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «убийство» после гибели при пожаре двух детей

10:30, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «убийство» после гибели при пожаре двух детей
10:30, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
630
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель детей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
630
0

Двухлетняя девочка и её четырёхлетний брат погибли при пожаре в Игре 9 мая.

Ижевск. Удмуртия. В посёлке Игра возбудили уголовное дело в связи с гибелью на пожаре двух малолетних детей по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц, малолетнего»). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. 

Напомним, 9 мая около 20:00 произошло возгорание в жилом доме по улице Железнодорожной в посёлке Игра. В результате пожара погибли двое маленьких детей — двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Их 24-летняя мать на момент случившегося дома отсутствовала.

В результате пожара пострадали также находившиеся в гостях 19-летняя девушка и её двухмесячный ребёнок; их с ожогами госпитализировали.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара.

10:30, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
630
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель детей