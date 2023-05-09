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Два ребенка погибли при пожаре в Игре

21:55, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Два ребенка погибли при пожаре в Игре
21:55, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
420
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#дети\n#МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Мама и еще один малыш получили ожоги.

Игра. Удмуртия. Два ребенка погибли при пожаре в Игре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сигнал о возгорании на улице Железнодорожной спасателям поступил вечером 9 мая. На момент прибытия первых пожарных деревянный одноэтажный дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля. 

Спасатели обнаружили в доме тела двух малышей — мальчика 2019 года рождения и девочки 2021 года рождения. Мама — девушка 2004 года рождения, а также ее сын возрастом 2,5 месяца — получили ожоги. 

Предварительно площадь пожара составила 80 кв. м. Причины возгорания выясняются.

В МЧС напоминают жителям о необходимости устанавливать в доме автономные дымовые пожарные извещатели. Прибор поможет своевременно обнаружить возгорание и спасти жизни. 

21:55, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
420
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#дети\n#МЧС