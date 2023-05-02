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В Можгинском районе из-за замыкания в ноутбуке сгорело личное подворье

10:40, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Можгинском районе из-за замыкания в ноутбуке сгорело личное подворье
10:40, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
338
0
#Можга\n#пожар\n#МЧС\n#бытовая техника
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
338
0

Огнем уничтожен деревянный дом и хозпостройки.

Можга. Удмуртия. Неисправность ноутбука могла стать причиной пожара в Можгинском районе, полностью уничтожившим одно из личных подворий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Удмуртии.

Пожар вспыхнул 1 мая в 13:20 в деревне Новый Русский Сюгаил. Огнем уничтожен деревянный дом и надворные постройки. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов в ноутбуке.

Сотрудники МЧС напоминают: ни в коем случае нельзя оставлять в розетках не подключенные к гаджетам зарядные устройства, заряженные ноутбуки и смартфоны необходимо отключать от сети. Крайне опасно пользоваться зарядками с перетертыми или поврежденным  проводами.

10:40, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
338
0
#Можга\n#пожар\n#МЧС\n#бытовая техника