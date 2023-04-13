Двух братьев в Ижевске обвинили в выколачивании долга разводным ключом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали двух братьев по обвинению в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 17-летний и 23-летний братья в ночь с 8 на 9 апреля 2023 года распивали алкоголь в квартире 27-летнего потерпевшего в городке Машиностроителей Ижевска. После чего у них возник умысел на причинение хозяину квартиры тяжкого вреда здоровью в связи с невозвратом им долга. С этой целью один из обвиняемых несколько раз ударил потерпевшего разводным ключом, в том числе по голове, другой обвиняемый нанёс ему множественные удары руками.

В рамках расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены медицинские и криминалистические судебные экспертизы. Суд заключил обоих братьев под стражу.