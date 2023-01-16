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«КамАЗ» въехал в стоящую на обочине легковушку вблизи Ижевска

18:10, 16 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
«КамАЗ» въехал в стоящую на обочине легковушку вблизи Ижевска
18:10, 16 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
428
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#АвтоВАЗ\n#Камаз
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
428
0

В момент аварии в ВАЗе находились два человека.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии водитель грузовика «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-2112». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 16 января около 15:00 вблизи деревни Якшур в Завьяловском районе. По предварительным данным, водитель грузовика — мужчина 1990 года рождения — въехал в стоящую на обочине легковушку, в которой находились два человека.

В результате столкновения водитель ВАЗа — мужчина 1973 года рождения — погиб, его пассажир 1982 года рождения находится в больнице.

Проводится проверка.

18:10, 16 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
428
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#АвтоВАЗ\n#Камаз