«КамАЗ» въехал в стоящую на обочине легковушку вблизи Ижевска

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии водитель грузовика «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-2112». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 16 января около 15:00 вблизи деревни Якшур в Завьяловском районе. По предварительным данным, водитель грузовика — мужчина 1990 года рождения — въехал в стоящую на обочине легковушку, в которой находились два человека.

В результате столкновения водитель ВАЗа — мужчина 1973 года рождения — погиб, его пассажир 1982 года рождения находится в больнице.

Проводится проверка.