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Суд оставил без изменения приговор ижевчанину, зарезавшему мужчину из-за шумного поведения

15:55, 23 августа, 2022
Анна Торхова
Суд оставил без изменения приговор ижевчанину, зарезавшему мужчину из-за шумного поведения
15:55, 23 августа, 2022
Анна Торхова
2126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#молодость\n#шум
Фото: ИА «Сусанин»
2126
0

Его приговорили к 9 годам в колонии.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор Устиновского районного суда Ижевска мужчине, который ударил ножом незнакомого молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в мае 2021 года на улице Автозаводской. Осужденный, из-за шумного поведения компании молодых людей в ночное время, ударил 25-летнего потерпевшего ножом в живот. Мужчина через две недели скончался в больнице.

40-летнего ижевчанина приговорили к 9 годам лишения свободы — дело рассматривалось с коллегией присяжных заседателей.

Защита осужденного обжаловала решение суда. Верховный суд в свою очередь поддержал сторону обвинения и не удовлетворил апелляционную жалобу.

15:55, 23 августа, 2022
Анна Торхова
2126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#молодость\n#шум