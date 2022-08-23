Суд оставил без изменения приговор ижевчанину, зарезавшему мужчину из-за шумного поведения

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор Устиновского районного суда Ижевска мужчине, который ударил ножом незнакомого молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в мае 2021 года на улице Автозаводской. Осужденный, из-за шумного поведения компании молодых людей в ночное время, ударил 25-летнего потерпевшего ножом в живот. Мужчина через две недели скончался в больнице.

40-летнего ижевчанина приговорили к 9 годам лишения свободы — дело рассматривалось с коллегией присяжных заседателей.

Защита осужденного обжаловала решение суда. Верховный суд в свою очередь поддержал сторону обвинения и не удовлетворил апелляционную жалобу.