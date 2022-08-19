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Прокуратура проверила эксплуатацию батута в Кезу, на котором девочка сломала ноги

17:05, 19 августа, 2022
Анна Торхова
Прокуратура проверила эксплуатацию батута в Кезу, на котором девочка сломала ноги
17:05, 19 августа, 2022
Анна Торхова
74
0
#Кез\n#Удмуртия\n#дети\n#аттракционы
Фото: unsplash.com
74
0

У предпринимателя отсутствовала документация о техобслуживании и ремонте.

Кез. Удмуртия. Прокуратура проверила эксплуатацию надувного батута в Кезу, на котором ранее травмировалась 7-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртской Республики.

Прокуратура выявила нарушения в работе уличного аттракциона для детей. Так, батут не имел ограждения, которое бы ограничивало доступ к системе крепления, проводке и вентилятору. У персонала не имелось соответствующей аттестации и подготовки, на сам аттракцион отсутствовала документация, свидетельствующая о техобслуживании и ремонте.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление. Ответственного привлекли к дисциплинарной ответственности. В данный момент все нарушения предприниматель устранил.

17:05, 19 августа, 2022
Анна Торхова
74
0
#Кез\n#Удмуртия\n#дети\n#аттракционы