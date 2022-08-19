Прокуратура проверила эксплуатацию батута в Кезу, на котором девочка сломала ноги

Кез. Удмуртия. Прокуратура проверила эксплуатацию надувного батута в Кезу, на котором ранее травмировалась 7-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртской Республики.

Прокуратура выявила нарушения в работе уличного аттракциона для детей. Так, батут не имел ограждения, которое бы ограничивало доступ к системе крепления, проводке и вентилятору. У персонала не имелось соответствующей аттестации и подготовки, на сам аттракцион отсутствовала документация, свидетельствующая о техобслуживании и ремонте.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление. Ответственного привлекли к дисциплинарной ответственности. В данный момент все нарушения предприниматель устранил.