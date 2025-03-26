Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в начале апреля планируют провести техническое открытие парка имени Максима Горького. Об этом «Сусанину» рассказала заместитель генерального директора по развитию «Парков Ижевска» Ольга Калашникова.

Парк Горького был открыт всю зиму для прогулок и катания на коньках. Но с наступлением весенних дней ижевчане стали интересоваться, когда же стартует новый сезон и запустят аттракционы.

Чтобы встретить горожан во всей красе, в Летнем саду началась масштабная уборка. Первым делом рабочие раскидывают снег, чтобы он быстрее растаял, а также демонтируют деревянные ограждения ледового катка, приводят вывески и плакаты к единому стилю, чинят и красят сломавшиеся вещи.

Также в парке обновляют систему оплаты. Её внедрили в 2024 году, и теперь купить билет на аттракцион можно через специальные терминалы в парке или специальный чат-бот в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент дорабатываются технические моменты системы, чтобы появилось больше возможностей для оплаты билетов на аттракционы.

И, конечно, к новому сезону начали готовить аттракционы, первым делом рабочие взялись за «Автодром». Специалисты проверяют его техническое состояние, смазывают и подкручивают детали, а также осматривают визуальные части. Если где-то слезла краска, всё будет возвращено в прежний вид. Такие работы будут проведены с каждым аттракционом парка.

После «Автодрома» специалисты проверят «Колесо обозрения», так как именно эти два аттракциона первыми заработают во время технического открытия парка Горького 5-6 апреля. Отметим, что мероприятие пройдёт, если позволят погодные условия.

Заместитель главного инженера «Парков Ижевска» Илья Проценко рассказал, что после технического открытия запустят в работу большую часть аттракционов. Водные аттракционы будут вводить в эксплуатацию по мере наступления тёплой погоды.

Торжественное открытие летнего сезона состоится в конце апреля, когда установится плюсовая температура воздуха.

Сезон будет насыщенным, для горожан придумывают множество новых развлечений. Традиционно, мероприятия будут проводиться практически каждые выходные, в парке организуют бесплатные тренировки, мастер-классы и разные семейные активности. Также в Летнем саду отпразднуют важное для города событие — 265-летие Ижевска. А на День семьи, любви и верности состоится первый семейный триатлон, в рамках которого семьи смогут попробовать себя в разных видах спорта (0+).

«Всё только начинается для нас, поэтому ждём всех в парках Ижевска», — заявила заместитель гендиректора по развитию «Парков Ижевска» Ольга Калашникова.