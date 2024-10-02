Аттракционы парка Горького в Ижевске перешли на осенний режим работы

Ижевск. Удмуртия. С 3 октября в парке Горького в Ижевске изменится график работы аттракционов. Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Пока позволяет погода, аттракционы будут включать только в выходные с 10:00. В остальные дни парк открыт с 10:00 до 22:00 для прогулок.

Ижевчанам напоминают, что из-за реконструкции тепломагистрали на улице Максима Горького два входа со стороны этой улицы закрыты. Попасть в парк можно через третий вход, расположенный рядом со зданием на улице Максима Горького, 79, или через ворота у ротонды.