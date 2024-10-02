Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Аттракционы парка Горького в Ижевске перешли на осенний режим работы

13:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Аттракционы парка Горького в Ижевске перешли на осенний режим работы
13:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#аттракционы
Фото: ИА «Сусанин»
275
0

На них можно будет покататься лишь в выходные.

Ижевск. Удмуртия. С 3 октября в парке Горького в Ижевске изменится график работы аттракционов. Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска». 

Пока позволяет погода, аттракционы будут включать только в выходные с 10:00. В остальные дни парк открыт с 10:00 до 22:00 для прогулок. 

Ижевчанам напоминают, что из-за реконструкции тепломагистрали на улице Максима Горького два входа со стороны этой улицы закрыты. Попасть в парк можно через третий вход, расположенный рядом со зданием на улице Максима Горького, 79, или через ворота у ротонды.  

13:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#аттракционы